Nada de 'aloha': possível origem do gesto 'hang loose' é triste e obscura

O reino da cana

Colheita de cana em Honolulu no século 19 Imagem: Getty Images

A cana-de-açúcar foi introduzida no Havaí há 1.500 anos. No começo do século 19, ela virou uma indústria que moldaria a economia e a geografia do arquipélago pelas décadas seguintes.

Àquela época, o Havaí era um jovem reino, unificado em 1795 por Kamehameha 1º. Com variedades de cana adaptadas para sua diversidade climática, o país conquistou espaço no comércio global do açúcar.

Mas era um reino fadado ao declínio desde o começo. A jornalista americana Julia Flynn Siler conta, no livro "Lost Kingdom: Hawaii's Last Queen, the Sugar Kings, and America's First Imperial Adventure" ("Reino perdido: a última rainha do Havaí, os reis do açúcar e a primeira aventura imperial dos Estados Unidos"), que as sementes da derrocada foram plantadas na mesma época.

Ela afirma que a chegada dos primeiros missionários cristãos, no começo do século 19, selou o destino do Havaí. No fim daquele século, filhos e netos desses missionários controlavam a maior parte das terras, os bancos e os navios.