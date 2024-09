Templo religioso foi construído em apenas 12 horas. O motivo? Uma rixa

Além disso, a divisão criou uma das fronteiras mais voláteis do mundo, que reverberaria pelas décadas seguintes. Índia e Paquistão se estranharam diversas vezes pelo controle da Caxemira, numa rixa que nos anos 1950 ganhou as onipresentes cores da Guerra Fria, com o Paquistão aliado à União Soviética e a Índia, aos Estados Unidos.

Em 1971, nova ruptura. Apoiados pela Índia, os separatistas do Paquistão Oriental declararam independência e mudaram o nome do país para Bangladesh.

Mesquista de Wazir Khan, Lahore, Paquistão Imagem: Getty Images/iStockphoto

Lahore, capital da província paquistanesa do Punjab, é hoje a segunda maior cidade do Paquistão. Centro cultural milenar, com uma mancha urbana de 14 milhões de habitantes, essa megalópole ainda reflete as tensões entre os vizinhos. No ano passado, o Punjab foi o recordista no país de casos de intolerância religiosa.

São dois países que têm bombas atômicas. Infelizmente, nem tudo dá para resolver como uma simples disputa de bairro por um ponto comercial.