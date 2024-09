Preços em chamas: queimadas vão encarecer do cafezinho ao jantar

No caso deste último, o valor disparou com o avanço dos incêndios: a saca de café arábica chegou a quase R$ 1.500 nas últimas semanas. No mesmo período do ano passado, custava R$ 800.

Dados do setor indicam que a safra de 2024 já foi pior que a de 2023, e a do próximo ano também está comprometida. A recuperação das plantações só deverá ocorrer em 2026, quando os produtores conseguirem mitigar os danos causados pelas temperaturas extremas.

Esse cenário aponta para uma crise global no preço do café, já que o Brasil é o maior produtor e exportador do mundo. Um impacto real nas xícaras da Europa, da Ásia e outros continentes.

O açúcar também foi fortemente impactado. Nos últimos 30 dias, mais de 3.000 focos de incêndio no estado de São Paulo destruíram cerca de 180 mil hectares de cana-de-açúcar, gerando prejuízos de R$ 800 milhões para o setor.

Com a oferta reduzida, o impacto é sentido diretamente no bolso do consumidor, que já vê os preços subindo. O mesmo ocorre com feijão e carne, já que pastagens e rebanhos também foram afetados.

As queimadas não só destroem safras e terras agrícolas, como também ameaçam a segurança alimentar global. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Bradesco na última semana, o impacto das queimadas e da seca nos preços dos alimentos pode fazer com que a inflação feche o ano em 6,3%.