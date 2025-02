Cadê meu bife? Como a proteína virou a nova obsessão de 'marombas' a vovós

Mas embora tudo pareça muito perfeito, há um alerta que soa todas as vezes que pensamos em alimentação a partir das lentes do nutricionismo — e da elevação de ácido úrico, do balanço negativo de cálcio e outros possíveis desequilíbrios causados por ela.

"É totalmente descabido chamar um prato de carne de proteína, por exemplo. A gente não come proteína, a gente não come vitamina. A gente come comida, mas esse tipo de mensagem vende muito", diz a nutricionista Neide Rigo, autora do recém-lançado Comida Comum.

Pensemos nas ervilhas: são uma boa fonte de proteína, mas trazem consigo outros nutrientes benéficos, como fibras, vitaminas e minerais. Até mesmo num copo de whey, nem tudo é proteína.

Numa sociedade viciada em resultados, os números estampados nos rótulos (30g no shake do momento!) ajudam a alimentar essa versão gamificada da vida moderna: alcançar os 5 mil passos caminhados, 10 horas de produtividade e, claro, 200 gramas de proteína diárias.

São soluções rápidas num mundo que corre a uma velocidade absurda, onde quase ninguém tem tempo para nada — muito menos para comer bem. Números e embalagens prometem tudo: basta abri-las para alcançar o Olimpo proteico.

Ou então, ver um "coach fit" no Instagram, de corpo sarado, a recomendar "2 gramas por quilo", criando o gatilho para correr até à geladeira como se disso dependesse uma aprovação — interna e externa, de alguma forma.