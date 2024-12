Ozempic deu indigestão e comemos mais caro: a gastronomia em 2024

A força do TikTok

A tendência, como dita a linguagem da internet, nasceu no verão do Emirado Árabe. Barras de chocolate parecidas com Kit Kat, mas recheadas com pistache e nougat, invadiram o TikTok.

Não demorou para que viralizassem. Na rede social, consumidores ávidos por experimentá-las chegavam a dirigir horas até lojas de produtos árabes, tudo para dar a primeira mordida — sempre registrada, é claro.

Empresas de todo o mundo logo copiaram a receita e o formato. O "chocolate do Dubai", como passou a ser chamado (e amplamente tagueado!), virou inspiração para cupcakes, milk shakes e até croissants — esses, ao menos, não prensados.

O fenômeno é mais uma prova de que o TikTok se consolidou como uma plataforma capaz de lançar tendências gastronômicas globais. De receitas a restaurantes, o impacto é tão poderoso que, em alguns casos, o sucesso viral trouxe dores de cabeça para os envolvidos, tamanho o alcance e a demanda gerados.

Tudo bem prensado

Ainda que a ideia de prensar o croissant tenha sido mais uma modinha passageira do que um comportamento duradouro, não se pode dizer o mesmo dos hambúrgueres.