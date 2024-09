'Nunca fui, mas não gostei': haters viraram dor de cabeça para restaurantes

Em uma recente paródia sobre o tema no Instagram, um usuário explica como encontrar bom café em qualquer cidade: segundo Alex Falcone (@alexfalcone), basta buscar por uma grande quantidade de resenhas com 2 estrelas.

Isso significa, segundo ele, as "resenhas de duas estrelas são perfeitas", por significar que a pessoa teve uma boa experiência com a bebida, mas não tanto com o serviço — o que é uma piada recorrente sobre cafeterias de especialidade, cujos baristas nem parecem muito dispostos.

"Cinco estrelas são bots, as [resenhas] de uma estrela são de pessoas loucas. Três estrelas são para covardes e o dinheiro realmente acontece entre dois e quatro", defende. "Mas sempre fico com as de duas, pois costumam ser mais reais", diz.

Para Falcone, é a experiência negativa que geralmente impulsiona as pessoas a escreverem suas resenhas, mas apesar de fazerem criticas ao que não deu muito certo, elas também costumam ser muito sinceras sobre as qualidades — comida, ambiente, café.