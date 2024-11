50 Best: 'Churrascaria de bairro' pode mesmo ser o restaurante latino n°1?

Pesem as críticas aos 50 Best (a falta de mais representatividade, o lobby feito pelos restaurantes para alcançarem o topo, etc.), há de se reconhecer que é uma lista democrática.

Ela permite que estejam no mesmo ranking A Casa do Porco, um bar casual no Centro de São Paulo, e o Maní, da chef (e apresentadora do MasterChef) Helena Rizzo, que tem uma cozinha sofisticada e uma estrela Michelin.

Há, entre os selecionados pelo mundo (as listas têm versões globais, mas também regionais, como Ásia e América Latina), restaurantes que servem comida de rua e outros que usam toalhas de linho branco engomadas diariamente para receber cerâmicas caras e talheres de prata.

Isso nos lembra que a gastronomia é diversa e desconhece limites — ela abarca conceitos vastos e diferentes para aplacar todas as fomes e desejos. E representar todas as opiniões e subjetividades, se assim quisermos.

Uma churrascaria pode, sim, ser melhor que um restaurante que serve magret de pato com redução de vinho do Porto. Assim como uma coxinha pode ser melhor que um prato de massa com trufas do Piemonte.

Podemos, sempre, discutir a qualidade e os parâmetros para avaliá-la. Mas diminuir um restaurante pelo tipo de cozinha que ele serve é pior do que tentar dizer que ele é efetivamente melhor que todos os outros.