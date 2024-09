Chefs saem de cima do muro nas eleições: comida e política combinam?

Foi uma repercussão que nem mesmo a chef Helena Rizzo poderia imaginar: em um post no Instagram, ela aparecia em uma foto com sua equipe, mostrando o dedo do meio, seguindo das hashtags #elenão, #elenunca, #elejamais, #elenemfodendo.

Tratava-se de um gesto de repúdio da chef do Maní, em São Paulo, e apresentadora do MasterChef, ao candidato à presidência da República Jair Bolsonaro — que veio a vencer as eleições daquele ano (2018), ficando quatro anos no poder.

A chuva de comentários negativos — muito superiores aos de apoio — mostrou a dimensão da polêmica. Muitos responderam que não pisariam mais no restaurante, outros pediam mais respeito por suas visões políticas.