Conceitos goela abaixo: tirania dos restaurantes faz comer fora algo chato

Sem conseguir abrir a boca para dizer nada, você apenas assente com a cabeça.

No meio do jantar, ao sentir vontade de ir ao banheiro, você dobra o guardanapo de linho que estava no colo, pousa-o sobre a mesa e se levanta.

Antes mesmo do primeiro passo, o maître surge e diz que o próximo prato está a caminho, e que você deveria avisar com dois pratos de antecedência a qualquer necessidade de deixar a mesa.

Você senta e, com a bexiga cheia, prova o prato que chega antes de poder se aliviar. Do início ao fim do jantar, as imposições, explicações e "sugestões" continuam, e você paga a conta sem saber se realmente foi feliz comendo ali.

Tempos chatos

A cena é, claro, fictícia — ainda que adaptada de muitas refeições que tenho tido nos últimos meses em restaurantes que frequentei em diversos cantos do mundo.