Geração Ozempic: ainda tem alguém aí que come pelo mero prazer de comer?

Isso também modificou os pedidos à mesa, onde as proteínas se sobressaem, acompanhadas de vegetais, carne, ovos e laticínios.

Venda de medicamentos

De acordo com dados da consultoria Morgan Stanley, as vendas globais de medicamentos para perda de peso devem atingir US$ 105 bilhões até 2030.

Se relacionarmos esses números ao fato de que 63% dos usuários desses medicamentos relataram gastar menos em refeições fora de casa, segundo a mesma pesquisa, temos um cenário preocupante para a indústria gastronômica.

E as projeções são mesmo ambiciosas: mais de 15 novas drogas com os mesmos princípios já estão em desenvolvimento para serem lançadas no mercado até 2029.

Com a expiração da patente da semaglutida em 2026, o mercado poderá passar por uma transformação inédita: a entrada de genéricos deve tornar esses medicamentos mais acessíveis — e populares — o que deve transformar ainda mais nossa relação com o que comemos.