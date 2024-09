Comer cães e gatos é raridade e na política só alimenta a xenofobia

"Eles estão comendo os cachorros, as pessoas que chegaram, estão comendo os gatos". As acusações do ex-presidente americano Donald Trump ressoaram durante o primeiro debate televisionado em que ele participou com sua adversária, Kamala Harris.

Trump respondia uma pergunta sobre imigração. "Eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá, e é isso que está acontecendo em nosso país, e é uma vergonha."

"Eles", no caso, eram imigrantes haitianos que se estabeleceram em Springfield, cidade do estado de Ohio, que tem recebido um grande fluxo de estrangeiros vindos do país da América Central.