Ele fez um atlas do McDonald's e celebrou até nossa 'piscininha de cheddar'

"Trata-se de uma massa coberta com presunto em uma tigela de caldo de carne ou frango, geralmente consumida como prato principal do café da manhã", explica no livro.

Outra receita que chamou sua atenção foi café da manhã que a rede oferece na Guatemala: uma variedade de ovos mexidos, salsichas, bananas-da-terra, feijões fritos, salsas e tortilhas, que Hee proclama como "o melhor café da manhã que você pode tomar no McDonald's do mundo".

Curioso que um dos itens preferidos dele no livro foi desenvolvido no Brasil, um país tão louco por cheddar que fez a rede dos Arcos Dourados local criar um pote servido apenas com 100 ml do queijo, para mergulhar nuggets, batatas ovo o que se quiser.

Batizado de "A Grande Chuchada do Cheddar", era apenas isso, uma "piscininha de cheddar", como diz a campanha local, servida como molho, sem nenhuma inovação. Mas tão apelativa aos brasileiros que a rede voltou a oferecer o item uma segunda vez.

Brasil fã da rede