Você nem precisa mais sair de casa para comer no seu restaurante favorito

O caso do Noma não é isolado. De panetones a vodkas, de coquetéis prontos a torrones, restaurantes estão aproveitando sua expertise — e sua reputação — para chegar à casa dos clientes.

No Brasil, a tendência já chegou também aos restaurantes locais, com os embutidos Porco Real, d?A Casa do Porco (com linguiça, mortadela, entre outros) e os molhos picantes e outros produtos do Mocotó, do chef Rodrigo Oliveira, para citar dois exemplos.

O Central, em Lima, criou uma linha de chocolates feitos com cacau Chuncho do Peru, disponível tanto online quanto em mercearias pelo mundo, incluindo Nova York e Londres. Com isso, consumidores desses países podem provar um pouco do que é servido no restaurante sem precisar viajar e conseguir uma disputada mesa.

O cacau utilizado vem de Quillabamba, uma região de floresta de alta altitude no Peru, e suas características incluem doçura delicada, notas de frutas vermelhas e passas, além de nuances de nozes e especiarias.

Já o Disfrutar, atual melhor restaurante do mundo segundo a mesma lista que já elegeu Central e Noma, lançou no ano passado a Cocktology, uma linha de coquetéis premium para supermercados.