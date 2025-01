Perseguição a imigrantes apavora restaurantes: 'Por favor, não nos dedurem'

Entre todos os funcionários que atuam no setor, o número de imigrantes é de 21%, segundo a Associação Nacional de Restaurantes. Mas a cifra parece longe do real, se pensarmos que ela só engloba aqueles que estão legalizados. Faltaria incluir os que não têm documentos, que são maioria.

0:00 / 0:00

Muitos donos de restaurantes estavam relutantes em falar com as autoridades do Serviço de Controle de Imigração (ICE, sigla en inglês) temendo que seus negócios e trabalhadores pudessem ser afetados.

Uma reportagem do New York Times deu conta de que numa cozinha de um restaurante famoso de Chicago, um bilhete na parede indicava o tamanho da preocupação por parte de muitos funcionários.

"Não deixe o ICE entrar no prédio!", dizia o recado, escrito à mão. "E nada de dedurar!", pedia, em solidariedade aos companheiros ilegais.

Muitos chefs e empresários contratam advogados especializados em imigração e tiveram que reunir seus funcionários para explicar a situação e seus direitos — uma forma de tentar reverter o pânico.