Como navio encalhado em ilha quase extinguiu o inseto mais raro do mundo

O resultado foi avassalador: em pouco tempo (e após uma desastrada tentativa humana de aniquilar os ratos introduzindo na ilha outra espécie não nativa para caçá-los, as corujas da Tasmânia, o que só agravou o problema porque introduziu outro predador no ecossistema local), não restava um único inseto-pau na Ilha Lord Howe. E como ele só existia ali, foi dado como extinto.

Só que não.

Só 24 sobreviventes

Quase meio século depois, um grupo de alpinistas que participava de uma escalada exploratória em um proeminente rochedo no meio do mar, próximo à Ilha Lord Howe - chamado Pirâmide de Ball, pelo seu formato curioso - relatou ter encontrado alguns insetos-pau mortos na única área de vegetação do inóspito ilhéu, um solitário arbusto espetado na rocha nua.

Intrigados com aquele relato, alguns pesquisadores foram até a tal Pirâmide e não só encontraram outras carapaças de insetos-pau mortos (felizmente, sem nenhum sinal de que tivessem sido vítimas dos implacáveis ratos da Ilha Lord Howe) como, também, 24 indivíduos vivos, todos abrigados em uma única cavidade do tronco do tal arbusto solitário, como um improvável refúgio de vida, para a manutenção da espécie.