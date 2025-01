'Só pode ser ele': pesquisador crê que nau de Vasco da Gama foi encontrada

Mas restam pouquíssimas dúvidas de que não o seja.

99% de certeza

"Estou 99% certo de que se trata do galeão São Jorge e muito me admiraria se não o fosse", disse recentemente à agência de notícias Lusa, de Portugal, o arqueólogo subaquático português Alexandre Moreno, do Instituto História, Territórios e Comunidades, da Universidade portuguesa Nova, de Lisbo, que há 25 anos estuda antigas embarcações portuguesas. "Até agora, todas as evidências arqueológicas comprovam isso de forma categórica".

"Já sabemos, com total certeza, de que se trata de uma embarcação portuguesa da primeira metade do século 16, e que, pelo que transportava, seguia para a Índia, após de ter feito escalas na África para embarcar mercadorias, como as presas de marfim, que seriam usadas para negociar com os líderes indianos", explica o arqueólogo.

"Além disso, no naufrágio foram encontrados restos de potes do mesmo tipo que eram usados na época para transportar farinha, possivelmente para a fabricação de pães na Índia", diz ainda Moreno.

"Resta apenas comprovar cientificamente que não se trata de outro galeão português que afundou naquela mesma região 20 anos depois, em 1544, o Nossa Senhora da Graça, que também seguia para a Índia. Mas, de acordo com documentos da época, toda a carga do Nossa Senhora da Graça, bem como os seus canhões, foram resgatados após o naufrágio. E o galeão encontrado em Ngomeni ainda contém mercadorias e armamentos. Portanto, só pode ser ele: o São Jorge", vibra o pesquisador.