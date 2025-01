'Não façam o que eu faço': o jovem que desafia os navios no Rio Amazonas

O amapaense Igor Cardoso, de 26 anos, tem um hobby tão estranho quanto perigoso: navegar — com uma simples canoa a motor — bem diante de gigantescos navios em movimento, em pleno Rio Amazonas.

Sendo que, por "bem diante", entenda-se "diante mesmo", a míseros centímetros da ponta de imensos cascos de aço, capazes de passar por cima por tudo o que encontrar pela frente — que dirá uma simples canoa, com um palmo e meio de altura.

"Tem que saber se aproximar do navio, conhecer muito bem o rio e manter o motor sempre nos trinques", diz Igor, que justamente por conta da maneira louca como arrisca sua vida, passou a ser conhecido como o "Doido dos Navios", na pequena comunidade de Vitória do Jari, no Amapá, onde ele vive — e de onde zarpa, com sua veloz canoa a motor (uma "rabeta", como são chamadas aquelas embarcações na região), sempre que avista um grande navio se aproximando no imenso rio.