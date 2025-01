Mais jovem remador a cruzar o Pacífico a remo é eleito Aventureiro do Ano

Já tinha completado a travessia

Por conta do acidente, a travessia do jovem australiano, então com 24 anos de idade, terminou ali mesmo, pouco antes de ele chegar à Austrália, como havia planejado, já que seu barco teve que ser abandonado no mar.

Imagem: Arquivo pessoal

Mas, tecnicamente, a travessia do oceano Pacífico - 7 500 milhas náuticas, ou pouco menos de 14 000 quilômetros - já havia sido completada, o que lhe rendeu o título de mais jovem remador a realizar tal façanha, além do prêmio de aventureiro do ano, agora recebido.

Nem músicas ouvia