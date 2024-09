Empresa caçadora de naufrágios promete achar navio com tesouro bilionário

Imagem: Reprodução

Os disparos dos canhões ingleses atingiram os paióis de munição da principal nau da flotilha, o galeão San Jose, que explodiu e afundou, levando junto com ele a vida de quase 600 marinheiros e uma quantidade colossal de ouro, prata, esmeraldas e outras preciosidades, que estavam sendo levadas para a corte espanhola.

Até hoje, a carga que o San Jose transportava é considerada o mais valioso tesouro submerso do planeta, avaliado em cerca de 17 bilhões de dólares, ou quase R$ 100 bilhões - onze vezes mais que o do Royal Merchant, que é considerado o segundo mais rico do mundo.

Por isso mesmo, virou objeto de confronto até de governos de países como a Espanha e a Colômbia, depois que os restos do valioso galeão foram encontrados, no fundo do mar colombiano, sete anos atrás.

O achado gerou uma disputa legal que a cada dia aumenta ainda mais, com governantes, historiadores, empresas de resgates marítimos e até descendentes de povos originários das regiões de onde o ouro e a prata que o San Jose transportava foram extraídos, brigando entre si, pelos direitos sobre o que for encontrado no naufrágio.

Recentemente, o presidente da Colombia, Gustavo Petro, colocou ainda mais lenha na fogueira ao afirmar que o próprio governo colombiano irá financiar um expedição de resgate de "itens do naufrágio" (sem especificar que "itens" seriam estes), e que jamais abrirá mão dos direitos de posse sobre os restos dos galeão, a despeito do que dizem o governo da Espanha e todos os demais envolvidos - uma confusão jurídica do tamanho do próprio tesouro, como pode ser conferido clicando aqui.