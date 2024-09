Quem é o pescador que ganhou a amizade de um pinguim e virou tema de filme

Foi levado para Hollywood

Imagem: Reprodução

Mesmo assim, Seu João foi levado para a pré-estreia do filme, em Hollywood, nos Estados Unidos, no mês passado, na condição de ilustre convidado, em uma das raríssimas vezes em que saiu da Ilha Grande.

Imagem: Pref. Angra dos Reis

Lá, foi aplaudido de pé pela plateia e, posou para fotos - de bermudas, como no seu humilde dia a dia na ilha - ao lado do diretor do filme, o brasileiro David Schurmann.

Dias depois, repetiu a dose em outra sessão especial do filme que narra a sua história, para os moradores da vila do Provetá, que tiveram o privilégio de serem os primeiros espectadores de Meu Amigo Pinguim no Brasil - filme hoje já exibido no mundo inteiro, e, em breve, também nos serviços de streaming.