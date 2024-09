Por que o novo filme Meu Amigo Pinguim faz todo mundo sair do cinema feliz?

Não foi a primeira vez que um pinguim apareceu naquela praia. Mas o estado semi-morto do animal mexeu com Seu João, então com 71 anos, que o levou para casa e passou a tratar da saúde do pinguim - logo apelidado de "Dindim".

Durante semanas, o pescador cuidou do pinguim - uma ave que não voa, e que usa suas "asas" para nadar no mar.

Até que, um dia, oito meses depois de ter chegado, Dindim partiu.

Seu João ficou dividido, entre triste e feliz. Colocou um porta-retrato com a foto do bichinho na sala de sua casa e deu o episódio por encerrado. Mas, que nada!

Meses depois, lá estava Dindim, de novo, na praia de Provetá, chamando pelo amigo.

Imagem: David Schürmann | DIVULGAÇÃO

Foi recebido com muita festa por Seu João e certa perplexidade dos demais moradores da vila, onde passou mais um punhado de meses, dormindo no galinheiro da casa do pescador e tomando banhos de mar com o amigo, na praia.