LeBron James marca 'double-double', mas Lakers perdem dos Clippers na NBA

Apesar da vitória dos Clippers, as duas equipes seguem próximas na tabela da Conferência Oeste. Os Clippers ocupam a quinta colocação, com 24 vitórias e 17 derrotas, enquanto os Lakers aparecem em sexto, com 22/18.

Em outro bom jogo da noite, o Oklahoma City Thunder se recuperou da derrota para o Dallas Mavericks ao vencer o Brooklyn Nets por 127 a 101, em casa. O resultado passado surpreendeu porque o Thunder vinha de uma grande vitória sobre o Cleveland Cavaliers, melhor time da temporada regular.

Neste domingo, o Thunder voltou a mostrar força, sob a liderança de Shai Gilgeous-Alexander, autor de 27 pontos e 10 assistências. Pelos Nets, os destaques foram o reserva Tyrese Martin e o titular Cameron Johnson, ambos com 15 pontos. Mas a dupla não evitou a terceira derrota seguida da equipe, 12ª do Leste (14/29).

O Thunder, que chegou a empatar com os Cavaliers com a melhor campanha da temporada regular, apresenta agora o segundo melhor rendimento geral, com 35 triunfos e sete derrotas. Lidera, ainda com folga, a Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite deste domingo: