Pritchard brilha, Celtics vencem Bulls e ainda sonham com vaga na NBA Cup

Atual campeão da NBA, o Boston Celtics teve, na partida contra o Chicago Bulls nesta sexta-feira, todo seu elenco disponível pela primeira vez nesta temporada e contou com uma boa atuação de um reserva, Payton Pritchard, para vencer por 138 a 129. Os Celtics ainda têm a chance de avançar ao mata-mata da NBA Cup, mas dependem de resultados da última rodada, na terça-feira.

O Atlanta Hawks, que derrotou Cleveland Cavaliers por 117 a 101, garantiu o primeiro lugar no Grupo C do Leste e avançou na competição. O Boston precisa estar entre os dois melhores times que vão terminar na segunda colocação para se manter entre as oito equipes que continuam na disputa do título da NBA Cup.

Nesta sexta, no United Center, ginásio do rival, Pritchard anotou 29 pontos, seu melhor desempenho da temporada, e foi eficiente no quarto período, quando o Boston conseguiu assumir o comando do placar. Jayson Tatum marcou 35 pontos e pegou 14 rebotes. Pelo lado do Chicago, Nikola Vucevic conseguiu 32 pontos e 11 rebotes.