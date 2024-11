Tenistas detonam suspensão de nº 2 do mundo: 'Nosso esporte está ferrado'

Eu tento entender, mas é realmente impossível para mim. Eu me pergunto: por que há uma diferença tão grande no tratamento e no julgamento? Não encontro e não creio que possa haver uma resposta lógica. Só pode ser má vontade por parte do ITIA, a organização que fez absolutamente tudo para me destruir, apesar do óbvio. Halep, nas redes sociais

'Bad boy' do tênis, Nick Kyrgios foi mais direto: 'Nosso esporte está ferrado". O australiano fez o comentário reagindo a uma publicação de outro tenista, Benjamin Lock, ironizando a punição.

OUR SPORT IS COOKED 😴😭 https://t.co/bHa9cLjxAM -- Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) November 28, 2024

Swiatek não foi a única atleta de elite flagrada no antidoping neste ano, juntando-se a Jannik Sinner. O italiano testou positivo duas vezes em março deste ano para a substância proibida clostebol, mas foi considerado sem culpa nem negligência e não foi suspenso. Recursos à decisão estão tramitando em instâncias superiores.

Confira o desabafo de Simona Halep

"Eu tento entender, mas é realmente impossível para mim. Eu me pergunto: por que há uma diferença tão grande no tratamento e no julgamento? Não encontro e não creio que possa haver uma resposta lógica. Só pode ser má vontade por parte do ITIA (Agência Internacional de Integridade do Tênis), a organização que fez absolutamente tudo para me destruir, apesar do óbvio.