GP do Qatar: Norris faz pole da sprint, e McLaren sai na frente da Ferrari

Com o desempenho no classificatório, a McLaren larga na frente da Ferrari na emocionante reta final do campeonato de construtores. A escuderia britânica lidera a tabela, com 608 pontos, com a italiana em segundo, com 584. Como o campeão entre os pilotos já está definido, a emoção agora fica na disputa entre as equipes.

A largada da corrida sprint será às 12h30 (de Brasília) do próximo domingo (1º).

Como foi o classificatório da sprint

Lando Norris terminou o SQ1 em primeiro, completando o circuito de Lusail em 1min21s356. Ele ficou na liderança durante toda a primeira fase, viu Russel colar ao fazer exatamente o mesmo tempo nos minutos finais, mas conseguiu retomar a ponta na última volta.

Perez, Tsunoda, Ocon, Guanyu e Colapinto foram eliminados no SQ1, com o argentino registrando o pior tempo. O mexicano da Red Bull não emplacou, ficou abaixo da "nota de corte" , deu indícios que se salvaria, mas não conseguiu.

Norris e Russell repetiram as posições no SQ2 e também no SQ3, melhorando seus tempos. Oscar Piastri ficou na cola e completou o pódio da atividade nas três sessões.