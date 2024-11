Mecânico de Senna relembra piloto: 'Sempre queria mais velocidade do carro'

Não foi apenas o povo brasileiro que se emocionou com a volta de Lewis Hamilton na McLaren histórica de Ayrton Senna durante o fim de semana do GP de Interlagos deste ano. Gary Wheeler, mecânico que trabalhou com Senna e até hoje cuida do icônico carro do lendário piloto, falou ao UOL sobre a experiência de ver o carro de novo andando no Brasil.

Experiência incrível. "Estar de volta ao Brasil este ano com o carro dele, vendo como o povo brasileiro ainda o reverencia e sente sua falta, foi uma experiência incrível. Do início ao fim, todo o meu tempo com Ayrton foi uma memória feliz. Eu não podia acreditar na minha sorte de poder trabalhar com ele. Cada vitória dele era uma memória especial, pois era o que ele vivia para alcançar."

Vencer no Brasil era diferente. "Pessoalmente, as vitórias que mais marcaram foram as no seu GP de casa, no Brasil, porque dava para ver o quanto significava para ele e para todos os seus fãs. O som da torcida quase abafava o barulho do motor. Era algo incomparável. Suas vitórias em Mônaco também foram extremamente especiais, assim como a vitória em Donington Park, em 1993. Todas foram icônicas."