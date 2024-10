Jornalista de El Salvador não põe Vini Jr. no Top 10 do Bola de Ouro: 'Não mostrou Fair Play'

Favorito antes da eleição, Vinícius Júnior ficou em segundo lugar no prêmio de melhor jogador do mundo da Bola de Ouro, atrás de Rodri, do Manchester City. Um dos responsáveis por essa vitória do espanhol, indiretamente, foi Bruno Porzio, jornalista de El Salvador, que tirou o brasileiro do Top 10 na eleição da France Football. Com isso, o atacante do Real Madrid ficou sem somar pontos na avaliação do profissional.

Para Porzio, do El Gráfico, Vini Jr. não é decisivo e ainda não é um jogador completo. "Vinícius definitivamente não mostrou que tem fair play. Eu não considero Vini Jr. um jogador determinante em termos de jogo. Ele foi capaz de marcar gols importantes, fazer jogadas importantes, mas seu deslocamento em campo está em uma área relativamente pequena. Ele não contribui na fase do jogo sem a bola, então acho que ele não é um jogador completo e não está entre os dez melhores jogadores da Europa", disse.

Em 2023/2024, Vini anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Ao invés do camisa 7 do clube merengue, Porzio escolheu Jude Bellingham como melhor jogador do mundo no último ano. Cléber Machado, representante brasileiro, colocou Vini Jr. na primeira posição.

"Jude Bellingham chegou ao Real Madrid aos 20 anos, vestindo uma camisa muito importante. Nessa idade, ele se colocou em uma posição central no campo e produziu muitos gols e assistências. Ele levou a Inglaterra para a final do Euro e para mim foi o melhor jogador do ano passado, de acordo com as datas especificadas pela revista", explicou. Rodri, eleito melhor do mundo, foi apenas o sétimo na avaliação do salvadorenho.

Dessa forma, o espanhol somou sete pontos, enquanto Vini Jr. passou zerado. Outros nomes que surpreenderam no ranking de Porzio é a presença de Rúben Dias, zagueiro do Manchester City, no Top 10 e à frente do brasileiro.