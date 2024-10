Volkanovski abre as portas para luta contra Diego Lopes no UFC Austrália, em fevereiro

Como esperado, não demorou muito para que Alexander Volkanovski se colocasse à disposição para atuar no card do UFC 312, que teve sua sede na Austrália confirmada pela organização recentemente. Sendo assim, o ex-campeão peso-pena (66 kg) já projeta possíveis adversários para enfrentá-lo no evento marcado para acontecer no dia 8 de fevereiro, entre eles o brasileiro Diego Lopes.

Durante uma coletiva de imprensa para promover a atração, Volkanovski abriu as portas para um duelo contra Diego Lopes no UFC Austrália, em fevereiro, de preferência pelo cinturão interino dos penas. O australiano, porém, deixou claro que mantém a esperança de competir novamente pelo título linear, contra o vencedor da disputa entre o atual campeão Ilia Topuria e o desafiante Max Holloway, que está marcada para o dia 26 de outubro.

"Eu vou fazer o que for preciso para ter certeza que estarei naquele card. Vou me apresentar em Sydney, em fevereiro, 100%. Seja pelo título, um (cinturão) interino, título peso-leve, eu não ligo para o que for. Se por alguma razão eu não conseguir uma luta, eu vou me apresentar nos decks de DJ ou algo assim. Vou encontrar uma forma de fazer isso. Eu diria que seria uma luta empolgante com (Diego) Lopes se acontecesse. Se não, é Max ou Ilia", declarou Volkanovski, via 'Submission Radio'.