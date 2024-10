De tapa na cara a aperto na garganta: a treta de Nego do Borel e Mesquita

Estou aqui porque eu tive uma pedra no sapato desde a minha última luta. Estou aqui pelo Luiz Otávio Mesquita, o cara que me desafiou. Luiz, aceitei a luta e estou aqui. Não vai ficar do jeito que ficou o que você fez comigo. Você foi um moleque, me deu um tapa na cara. Se prepara, você vai me conhecer de um jeito que nunca conheceu.

Nego do Borel

Você acha que tenho medo de você, Nego? Se eu tivesse medo de você, nem teria ido naquele bar. Você acha que falar da minha família é o que, então? Seu vacilão. Fala de novo do meu pai que você vai tomar outro tapa.

Luiz Otávio Mesquita

Na encarada, ainda no evento do FMS 5, Nego do Borel quebrou o protocolo e apertou a garganta do rival após o professor aparecer com uma peruca loira — o acessório foi usado porque o músico chegou a ser denunciado, em 2021, por violência doméstica contra uma ex-namorada. Na época, ele negou as acusações.

Os dois farão a antepenúltima luta do FMS 5. Outros famosos estarão no evento, como o cantor Livinho, o empresário Fe Alves e os ex-BBBs Lucas Penteado e Hadballa.

Veja todas as lutas do FMS 5 (a partir das 19h)