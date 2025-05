Em alta no Palmeiras, Vitor Roque mira repetir marca goleadora de 2023

Autor do gol da vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, no clássico do último domingo, Vitor Roque vive seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. O atacante marcou nas últimas três partidas do Verdão e tenta repetir uma marca pessoal alcançada em 2023, quando anotou gols em quatro jogos consecutivos pela primeira (e única, até o momento) vez em sua carreira.

Além do Choque-Rei, o atleta de 20 anos já havia decidido o confronto contra o Vasco, também por 1 a 0, pela sétima rodada do Brasileirão. Entre os duelos pelo torneio nacional, também balançou as redes no triunfo por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, e agora tenta manter a sequência goleadora.

Caso marque novamente na próxima partida, Vitor Roque repetirá sua maior sequência goleadora na carreira e confirmará o protagonismo que buscava desde sua chegada ao clube. A única vez em que o atacante atingiu tal série foi em 2023, quando ainda atuava pelo Athletico-PR.