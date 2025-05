Inconsistência defensiva impede Corinthians de embalar sob comando de Dorival

Desde o início da temporada, o Corinthians, ainda, não encontrou a dupla de zaga ideal para ser titular. A opção mais confiável do setor era Gustavo Henrique, que precisou se afastar dos gramados em virtude de uma cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal.

Dorival, portanto, vinha utilizando André Ramalho e o esquecido Cacá. No último jogo, diante do Mirassol, ele trocou e apostou em Félix Torres entre os titulares. A mudança, porém, não surtiu efeito, uma vez que o Timão voltou a apresentar falhas defensivas e perdeu de 2 a 1. Outra alternativa para a posição é o jovem João Pedro Tchoca.

Os erros defensivos têm custado pontos importantes e impedem o Corinthians de embalar na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe é a décima colocada do torneio, com dez pontos.

Além disso, a falta de solidez colocou o clube em uma situação crítica na Sul-Americana. O Timão está no terceiro lugar do Grupo C, com cinco pontos, e precisa vencer os próximos dois compromissos para ir aos playoffs da competição continental.

Em busca de mais segurança defensiva, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Racing-URU. O duelo, válido pela quinta e penúltima rodada da Sul-Americana, está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.