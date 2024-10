Rival de Popó tem mais de 80 lutas, caiu para brasileiros e rasgou camisa

O argentino soma 82 lutas no cartel, com 59 vitórias, 22 derrotas e um empate. Seu último embate ocorreu em junho, quando perdeu para Aleksander Ramo no Vienna Boxing Championship 15.

El Chino encarou Esquiva Falcão em luta do Boxing For You Imagem: Reprodução/YouTube

Entre as derrotas, três ocorreram contra adversários brasileiros: El Chino perdeu duas vezes para Esquiva Falcão, em 2019 e 2020, e uma para Yamaguchi Falcão, em 2021.

Ele está confiante para a luta contra Popó, classificando o adversário como "medroso" por, até então, ter enfrentado apenas influenciadores nas outras edições do FMS.

Parece que você está com medo. Vamos lutar? Você só enfrenta influenciadores.

El Chino, em recado para Popó

Na coletiva antes da luta, ainda em setembro, El Chino rasgou a camisa do Brasil na frente do tetracampeão. Os dois estavam se encarando quando o argentino puxou o manto do bolso e surpreendeu o público presente na São Paulo Expo.