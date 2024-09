Cadeirada em argentino e Nego do Borel pilhado: assista às encaradas do FMS

A coletiva do Fight Music Show 5, ocorrida nesta quinta-feira (26) na São Paulo Expo, teve encaradas com empurrões, peruca, camisa do Brasil rasgada e até cadeirada de Popó em argentino.

Quatro lutadores protagonizaram os momentos mais tensos do evento: Popó, El Chino, Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita — o último da lista é fisiculturista e filho de Otávio Mesquita.

O UOL detalhou como foi cada encarada. O FMS 5 ocorre no dia 12 de outubro e traz em seu card desde atletas consagrados, como o tetracampeão mundial e Esquiva Falcão, até personalidades do entretenimento, como MC Livinho e os ex-BBBs Lucas Penteado e Hadballa.