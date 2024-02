MC Gui brilha e nocauteia Nego do Borel em luta SP x Rio no FMS 4

Um dia depois de protagonizar a encarada mais tensa do FMS 4, o paulista MC Gui fez valer o fato de atuar "em casa", superou o carioca Nego do Borel e venceu o duelo de funkeiros do evento, realizado na noite de hoje na Vibra São Paulo.

O músico de 25 anos venceu o oponente por nocaute técnico no final do 3º round, após uma sequência de golpes.

O embate é o penúltimo da noite: Popó x Bambam fecham a 4ª edição do FMS, que reúne uma série de celebridades em duelos tanto de boxe quanto de MMA.