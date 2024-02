Show de filho de Mesquita, rinha de funkeiros e Popó brutal: como foi FMS 4

O card preliminar contou com quatro batalhas: o público até se animou, mas guardou energia para as disputas envolvendo celebridades.

A estreia do card principal teve um inusitado duelo de duplas, que acabou com vitória de Rey e Natural pra Cavalo.

Depois, o ringue recebeu as estrelas, e o filho do apresentador Otávio Mesquita brilhou. Luiz Otávio superou o ator Thomaz Costa, ex-Carrossel, em embate apimentado um dia antes por empurrão dado pelo artista no empresário.

Luta entre Thomaz Costa (à esq.) e Luiz Otávio Mesquita (à dir.) no Fight Music Show 4 Imagem: Reprodução/Combate

Emilene Juarez, esposa do tetracampeão Popó, também se destacou. Ela desbancou Fernanda Lacerda, a Mendigata, na única luta feminina da noite — marcada por trocação e respeito pós-resultado.

Já na madrugada, foi a vez de os funkeiros acirrarem uma rivalidade estadual e dividirem o público na Vibra São Paulo: o paulista MC Gui fez valer o local da disputa, nocauteou Nego do Borel e dedicou a vitória ao irmão — os dois se viram pela última vez justamente no local do evento do FMS 4.