Iga comete 41 erros, mas supera 104ª do mundo em estreia no US Open

Em sua sexta participação no US Open, Iga Swiatek venceu pela sexta vez seu jogo de estreia no torneio. A número 1 do mundo teve uma tarde de altos e baixos no Estádio Arthur Ashe, nesta terça-feira, e cometeu 41 erros não forçados, mas salvou três set points na segunda parcial e aplicou 6/4 e 7/6(6) sobre a russa Kamilla Rakhimova, #104 do ranking.

O triunfo de hoje foi o 54º de Iga na temporada. A polonesa lidera o circuito feminino em vitórias este ano e vai enfrentar na segunda rodada em Nova York a vencedora do jogo entre a australiana Daria Saville e a japonesa Ena Shibahara.

Campeã do torneio em 2022, Swiatek soma 12 vitórias e só perdeu jogos nos Estados Unidos este ano. Depois de conquistar o título do WTA 1000 de Indian Wells, foi superada por Ekaterina Alexandrova em Miami e por Aryna Sabalenka em Cincinnati.