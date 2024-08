Destaque do Brasil nas Olimpíadas fará teste na NBA e pode ser processado

Bruno Caboclo, destaque do Brasil nas Olimpíadas de Paris, vai treinar com o Golden State Warriors, time da NBA, na tentativa de atuar na principal liga de basquete do mundo. Em meio à novidade, ele pode ser processado pelo seu atual clube, o Partizan Nis, da Sérvia.

O que aconteceu

O ala-pivô fará testes na franquia de San Francisco até a quinta-feira (29). A novidade foi divulgada por Daniel Hazan, empresário do jogador, ao jornal sérvio Sportando.

O objetivo de Caboclo é atuar nos Warriors, mas ele também tem em mãos uma proposta do Hapoel Tel Aviv, de Israel: o clube ofereceu cerca de R$ 10 milhões por temporada ao brasileiro.