Santos oficializa a contratação do técnico Cleber Xavier; veja detalhes

O treinador já se apresentou no CT Rei Pelé na manhã desta terça-feira (29) e assinou o contrato, com validade até o fim de 2025. O técnico irá comandar o primeiro treino no gramado durante esta tarde.

? Santos FC (@SantosFC) April 29, 2025

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi (filho de Tite) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian, mais um antigo parceiro de Tite.

No acordo, não há qualquer previsão de inclusão do ex-técnico da Seleção Brasileira no projeto. Tite chegou a ser procurado pelo Peixe e a negociar com o Corinthians recentemente, mas decidiu interromper a carreira como treinador para cuidar da saúde.

O último treinador do Alvinegro Praiano foi Pedro Caixinha, dispensado no último dia 14 de abril, após comandar o time em 17 partidas.