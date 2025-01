Roger Machado classifica vitória do Inter como "jogo da paciência e persistência"

Nesta terça-feira, o Internacional bateu o São José por 2 a 0, no Estádio do Vale, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado jogou com um a mais desde os 14 minutos da primeira etapa, mas só conseguiu vencer com dois gols após os 40 do segundo tempo, marcados por Alan Patrick e Carbonero. Após a partida, Roger Machado qualificou a atuação do time durante a coletiva de imprensa.

"Foi um jogo de paciência e persistência. É assim que a gente pode classificar a partida, foi o plano deles. Assim que eles tiveram um jogador expulso, abriram mão de ter um atacante e defenderam com 10?, declarou Roger após a partida. Após a expulsão de Jhonata Varela, volante do São José, o técnico Rogério Zimmermann abdicou de atacar, terminando a partida sem nenhuma finalização no gol.