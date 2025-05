CBF vive fase final de novela com Ancelotti em meio à nova guerra no STF

Se o questionamento for avaliado, pode ser discutida a legitimidade do acordo em favor da eleição de Ednaldo. Mas, mesmo que o trato caia, o futuro da CBF ainda estaria em discussão.

Explica-se: o STF marcou para o dia 28 de maio a continuação do julgamento da ação de inconstitucionalidade relacionada ao caso Ednaldo.

O plenário analisará se o Ministério Público pode ou não atuar em eleições de entidades esportivas como a CBF. O caso foi pautado automaticamente pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, após o ministro Flávio Dino devolver sua vista.

Se o acordo for mantido, o julgamento não afeta Ednaldo. Caso o acordo caia, aí o STF decidiria se o presidente fica ou não no cargo a partir de sua definição sobre a atuação do Ministério Público. Seria um julgamento da liminar dada anteriormente por Gilmar Mendes.

Há outros movimentos contra Ednaldo no momento, como uma denúncia ao MP do Rio de Janeiro, feita pelo vereador Marcos Dias (Podemos). E políticos como Sargento Gonçalves (PL-RN) também querem levar o caso ao Congresso. Ambos os casos envolvem a assinatura do Coronel Nunes.

A ofensiva de políticos envolve a direita e também partidos do centrão. Diante da crescente pressão, a gestão de Ednaldo tem se concentrado em estratégias para tentar se defender. Há uma preocupação a respeito dos próximos passos.