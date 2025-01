São Paulo vence Juventude com gol de Ryan Francisco e vai às oitavas da Copinha

O jogo

O São Paulo dominou o primeiro tempo. A equipe comandada por Allan Barcellos teve bastante volume de jogo, mas no início enfrentou dificuldades para infiltrar na defesa do Juventude. A primeira oportunidade clara de gol do Tricolor, inclusive, aconteceu através da bola parada. Em cobrança de escanteio fechada, Matheus Alves quase marcou um gol olímpico, carimbando o travessão.

Pouco depois, porém, o São Paulo teve mais sorte. Matheus Alves deu um passe genial para Ryan Francisco, de calcanhar, deixando o atacante cara a cara com o goleiro. A partir daí, ele precisou apenas deslocar o adversário para estufar as redes, abrindo o placar para o Tricolor.

No segundo tempo o São Paulo até teve oportunidade para ampliar com Lucas Ferreira, que tabelou na entrada da área e bateu rasteiro, no cantinho, exigindo uma excelente defesa do goleiro adversário.

Com o passar do tempo, o Tricolor diminuiu a intensidade, mesmo com as substituições promovidas pelo técnico Allan Barcellos. Assim, nos minutos finais coube aos são-paulinos administrarem a magra vantagem construída no primeiro tempo para confirmar a classificação às oitavas de final da Copinha.