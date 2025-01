Corinthians x Rio Branco-AC: veja informações e onde assistir ao jogo da Copinha

Onde assistir: a partida terá transmissão exclusiva da Cazé TV (Youtube).

Enquanto Corinthians e Rio Branco se enfrentam, o Santo André encara encara o Gazin Porto Velho no mesmo dia, mas às 14h45 (de Brasília).

Atuais campeões, os Filhos do Terrão vão em busca do 12º título da principal competição de base do país. O clube conquistou a taça do torneio em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024.

Veja situação do grupo 27:

1º) Corinthians: 3 pts e +3 de saldo



2º) Santo André: 3 pts e +1 de saldo