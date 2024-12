América-MG confirma as contratações de Figueiredo e Cauan Barros por empréstimo

Já o meio-campista Cauan Barros defendeu o Amazonas nesta temporada. Pelo clube, atuou em 32 partidas, balançou as redes duas vezes e anotou um passe para gol. Com apenas 20 anos, foi revelado nas categorias de base do Vasco.

CAUAN BARROS É DO COELHÃO! ?? O meia-campista de 20 anos é o novo reforço do América! O jogador que pertence ao Vasco, disputou a última temporada pelo Amazonas. O atleta assina contrato de empréstimo até 30/11/2025. Bem-vindo, Cauan! Que seja um excelente ciclo com a nossa... pic.twitter.com/X7avln4Ion ? América FC (@AmericaFC1912) December 30, 2024