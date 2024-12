Corinthians termina 2024 com menos de 40% de aproveitamento em clássicos; confira

Assim como ocorreu na temporada passada, o Corinthians não teve um 2024 positivo tendo como parâmetro o desempenho nos clássicos. A equipe fechou o ano com apenas 33,3% de aproveitamento dos pontos contabilizando apenas os duelos contra os rivais do estado de São Paulo.

Ao todo, o Corinthians disputou sete clássicos em 2024, com uma vitória, dois empates e quatro derrotas. O único triunfo do Timão ocorreu sobre o Palmeiras, no Derby disputado em novembro, na Neo Química Arena. Na ocasião, Rodrigo Garro e Yuri Alberto garantiram o resultado positivo para o alvinegro.

Nesse recorte de confrontos, o Corinthians anotou oito gols e sofreu nove. O clássico que a equipe foi mais vazada aconteceu diante do São Paulo, na derrota por 3 a 1, em Brasília.