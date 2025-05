Jayson Tatum passa por cirurgia no tendão de aquiles e está fora dos playoffs da NBA

O Boston Celtics, que perde por 3 a 1 a série melhor de sete contra o New York Knicks, recebeu uma péssima notícia. Seu principal jogador, Jayson Tatum, que saiu de quadra carregado após sentir uma lesão na perna direta no jogo quatro dos playoffs está fora da temporada. O astro precisou passar por uma cirurgia para reparar uma ruptura no tendão de aquiles. O tempo de recuperação deste tipo de procedimento costuma durar de seis meses a um ano.

"Essas coisas acontecem", lamentou o pivô Kristaps Porzingis. "Obviamente, todos nós sentimos por ele, mas temos que seguir em frente, temos que continuar jogando. Faz parte do esporte. É difícil de ver e de aceitar a verdade, mas é o que é e temos que seguir em frente com o que temos agora", afirmou o jogador, se referindo ao jogo 5 dos playoffs que acontecem nesta quarta-feira. O Boston Celtics precisa vencer para forçar o jogo 6 e evitar e eliminação precoce.

A lesão aconteceu quando Jayson Tatum estava em um dos melhores jogos de playoff de sua carreira. Ele tinha 42 pontos na partida, tendo acertado 16 dos 28 arremessos que fez. Faltando pouco mais de três minutos para o fim do último quarto, o camisa zero caiu no chão se contorcendo de dor e teve que ser levado carregado para fora da quadra.