Corinthians sofre virada do lanterna Caxias e perde por uma bola no NBB

O jogo

O primeiro quarto teve superioridade do Corinthians, que conseguiu ser ofensivo e saiu na frente por 29 a 19. O segundo período manteve o mesmo ritmo, com o Caxias diminuindo um pouco a vantagem. O Timão foi para o intervalo na frente, com 51 a 44.

O Caxias voltou superior do intervalo e teve um terceiro quarto dominante, virando o placar para 69 a 67. O último quarto foi muito disputado, mas a equipe da casa conseguiu sair com a vitória por 80 a 79.

Nos outros jogos da noite pelo NBB, o São Paulo perdeu para o líder Minas, na Arena UniBH, por 77 a 63. Com a derrota, o Tricolor ficou com 27 pontos, enquanto a equipe mineira chegou aos 32.

O Paulistano foi derrotado pelo Flamengo, no Ginásio Antônio Júnior, por 89 a 75. A equipe paulista vai a 24 pontos, enquanto o Rubro-Negro segue na cola do líder, com 31.

No Ginásio Poliesportivo Arnão, o Ceisc/União Corinthians bateu o Pinheiros, por 80 a 73. Ambas as equipes ficam com 27 pontos na tabela.