Franca bate União Corinthians e se firma no 3º lugar do NBB

Já são dez vitórias consecutivas do Sesi Franca neste fim de temporada regular do NBB 2024/2025! Nesta quarta-feira (2), os atuais tricampeões do NBB venceram com tranquilidade o União Corinthians, no Ginásio Pedrocão, por 73 a 55. Após ter um início turbulento, a sequência de triunfos estabelece a equipe na terceira colocação da tabela de classificação.

Didi foi o grande destaque da vitória do Sesi Franca, anotando 17 pontos, quatro rebotes, três roubos de bola e duas assistências. Ao lado dele, Wesley também se destacou com 14 pontos e nove rebotes. Já Dikembe foi o melhor em quadra pelo União Corinthians, registrando 15 pontos e oito rebotes.

Mais NBB

A noite desta quarta-feira ainda reservou a disputa de outras duas partidas pelo NBB 2024/2025. Com apoio da torcida, o São José superou o Unifacisa por 78 a 66. O fator decisivo do triunfo foi a boa atuação coletiva da equipe da casa, que contou cinco atletas com duplos dígitos em eficiência na partida.