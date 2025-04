Cleveland Cavaliers se supera no fim e vence o New York Knicks na NBA

A precisão nos arremessos e a objetividade da equipe mudou o histórico do encontro. Mitchell assumiu o posto de líder em quadra, anotou 27 pontos e manteve o Cleveland na "briga" mesmo quando os visitantes eram melhores no confronto.

Já os Knicks, que imprimiram um ritmo forte no início, não conseguiram frear o ímpeto do rival no fim da partida. Desfalcado de nomes importantes como Jalen Brunson e Cameron Payne, a equipe foi previsível diante do volume de jogo dos Cavs.

O revés deixa a franquia de Nova Iorque na terceira posição do Leste. A derrota, no entanto, indica uma aproximação perigosa do Indiana Pacers, que bateu o Charlotte Hornets e tem três vitórias a menos (45 a 48), no quarto posto.