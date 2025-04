Carille age como se ainda treinasse o Corinthians e o Vasco apanha de novo

No segundo tempo o treinador se mexeu, lançou o volante e o artilheiro que estavam no banco. E escapou do pior, pois o que seria o terceiro gol paulista foi anulado quando as trocas eram encaminhadas.

Pela segunda vez o VAR impediu que a situação do Vasco ficasse ainda pior. Memphis ampliou 18 minutos depois e novamente a arbitragem de vídeo anulou, corretamente, o gol do holandês.

Mas o terceiro tinha que acontecer, até para colocar números mais adequados no placar. O 3 a 0 chegou com gol contra de João Victor, em jogada que simbolizou o time vascaíno, na qual três jogadores batiam cabeça. Sim, o time de Carille fez por merecer perder de mais.

De qualquer forma o jogo já estava absolutamente desfavorável para o conjunto carioca. Estratégia inexplicável e desastrosa de Fábio Carille, com prioridades estranhas, diante de um adversário mais forte e fora de casa. O que esperava conseguir o treinador em Itaquera?

Os vascaínos empataram com o Melgar na quarta-feira e na próxima terça receberão o Puerto Cabello pela Sul-americana. Não seria mais razoável dar mais ênfase à visita deste sábado ao Corinthians?

Fato é que depois da estreia, com virada, sobre o Santos em São Januário, o Vasco já sofre a primeira e clara derrota no campeonato brasileiro. E com as digitais do técnico e suas escolhas sem nexo.