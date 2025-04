Paris de Tiago Splitter sofre virada do Real Madrid na Euroliga

O Paris Basketball, comandado pelo brasileiro Tiago Splitter, sofreu uma derrota apertada para o Real Madrid nesta quinta-feira (3). Em um jogo equilibrado pela Euroliga de basquete masculino, o time francês perdeu por apenas uma cesta, com um placar de 105 a 104. Com o resultado, o Paris caiu para a última posição da zona de classificação, enquanto os espanhóis alcançaram sua 19ª vitória e ocupam a sexta colocação.

O cestinha da partida foi Mario Hezonja, do Real Madrid, com 26 pontos, 3 assistências e 1 rebote. Pelo lado do Paris Basketball, o destaque foi o armador T.J. Shorts, que anotou 24 pontos e registrou um duplo-duplo com 10 rebotes.

Resumo do jogo

O time de Tiago Splitter fechou o primeiro quarto em vantagem, vencendo por 28 a 23. No segundo período, o equilíbrio permaneceu, com as equipes alternando a liderança no placar. O duelo seguiu acirrado até o intervalo, com o marcador empatado em 53 a 53.